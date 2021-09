La respuesta de Omar Suárez a Luis Ventura: "Me gustaría que presente las pruebas de todo lo que dijo"

La polémica por la declaración de Mavys Álvarez, la novia cubana y menor de edad de Diego Maradona, generó un flor de revuelo mundial porque no sólo se trató de un caso de abuso por su edad sino que además ella afirmó que se inició en el mundo de la cocaína por insistencia del astro del fútbol mundial.

En Polémica en el bar, dos de los amigos de Diego Maradona que lo acompañaron en Cuba, Omar Suárez y Gabriel Buono, se pelearon a muerte con Luis Ventura por las denuncias que hizo el periodista de Secretos Verdaderos.

El enojo de Luis Ventura con los amigos de Diego Maradona tiene que ver con una especie de encubrimiento que hicieron sobre los años que pasaron en Cuba: "Ustedes hablan de entorno y en Cuba pasaba la falopa como nada. Y Diego andaba con menores en Cuba y ustedes lo sabía".

Por su parte, Gabriel Buono afirmó que descree de los dichos de Mavys Álvarez: "Es incomprobable lo que ella dice. Podría haber tomado droga antes de conocer a Maradona. Y si Diego hubiese sido lo que ella afirma, si hubiese sido tan malo, no lo habría ido a ver tres años después cuando lo internaron de nuevo en Cuba".

En tanto, Omar Suárez, siguió con la postura de conciliar: "Yo le pedí perdón porque me sentí mal, porque me dio vergüenza lo que fue contando. Y creo que hay que creerle y hay que hacerla sanar al menos con un pedido de disculpas nuestro".

De todos modos, Ventura insistió con que ellos estaban al tanto de todo y cubrían al astro: "A la mamá de Santiago Lara (Natalia Garat) cuando se la llevaron a Maradona tenía 14 años. ¿No tiraron a una mujer por un balcón? Dale, ahora no saben nada ustedes".

En charla con PrimiciasYa.com, Omar Suárez expresó acerca de los fuertes dichos del periodista: "Ayer Luis Ventura afirmó en polémica en el bar que nosotros que estábamos ahí sentados le acercábamos menores y falopa a Maradona, que sabíamos que Mavis era menor y no hacíamos nada", comenzó.

Y añadió: "Al respecto me gustaría que presente las pruebas de todo lo que dijo, por lo menos en mi nombre, y de no ser así que se retracte. Jamás tuve nada que ver con la falopa, menos con menores. Es más, hablé con Mavis y le pedí disculpas públicas por no saber ver, por no interpretar lo que pasaba entre ellos. Ella me agradeció por esto y por haber tratado bien a su familia".

"También le dije ayer en el programa que jamás consumí drogas y que me prestaba a todo tipo de análisis para comprobarlo. Ventura dispara y no ve las consecuencias, busca culpables y nunca da nombres, creo que llegó el momento de aclarar todo", finalizó el empresario.