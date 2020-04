La respuesta de la nueva novia de Pocho Lavezzi tras que lo acusaran de haber "icardeado" a un amigo

Natalia Borges dejó un mensaje en sus redes sociales en medio del señalamiento al ex futbolista de haber traicionado a una amigo.

Natalia Borges está en Saint Barth pasando la cuarentena por la pandemia de coronavirus junto a Pocho Lavezzi, con quien sale hace un poco más de un mes.

Sin embargo, cuando se supo de esta relación Yanina Screpante, la ex del exdeportista, apareció en los medios para decir que la modelo es una ex pareja de un muy amigo de Pocho.

A partir de esto se comenzó a habla de una “icardeada” del jugador a su amigo, el término que se acuñó desde que Mauro Icardi comenzó a salir con Wanda Nara la ex se su amigo Maxi López.

El ex de Natalia es Lorenzo Tonetti, un empresario gastronómico italiano. Sin embargo, este señor y el ex jugador sí habrían compartido algunos encuentros y reuniones sociales pero no son amigos.

Enterada de todo esto, desde su aislamiento en la isla francesa del Caribe, la modelo escribió: "El silencio es el grito más poderoso".