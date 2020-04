La respuesta de Nicole Neumann a Sandra Borghi tras la nota con PrimiciasYa.com: "Hubo un tema puntual y..."

En medio de la cuarentena obligatoria y pese a que tiene permiso por su trabajo en la televisión, Nicole Neumann decidió seguir formando parte de "Nosotros a la mañana" vía Skype para cumplir con el aislamiento y cuidar a sus tres hija.

Esta decisión habría enojado a algunos miembros del staff del ciclo que conduce Pollo Álvarez por El Trece, sin embargo después se conoció que hubo una interna particular entre la modelo y Sandra Borghi.

"Cuando hay una burla pública están buenas las disculpas públicas, la levantaron todos los medios, yo esperaba una disculpa y no la recibí. Lo público es público, pero ya caducó", señaló Nicole hablando sobre una actitud de Borghi, quien se burló cuando la modelo explicaba cómo hacer tapa-bocas caseros.

En medio de esta polémica, Sandra habló con PrimiciasYa.com y apuntó contra Neumann: "Ella no está yendo al programa y supongo que debe ser porque tiene miedo por todo esto del coronavirus. ¡Qué sé yo! La verdad no puedo con mi vida... No sé qué más puedo decir sobre ella”.

Luego, la periodista fue más allá y le arrojó un palito a la la modelo: "Nicole debe estar pasándola mal (...) Claro que hay gente que realmente la está pasando mal. Por eso yo ni remotamente me atrevo a decir ‘qué mal la estoy pasando’ por respeto al resto; por la gente que hoy no tiene para comer por la cuarentena”, sentenció.

Y ahora, en una nota con Ciudad.com, Neumann echó por tierra el rumor de conflicto con sus compañeros, pero aclaró que sucedió algo que le molestó.

"Nada que ver con nada. Hubo un tema puntual y salí de uno de los grupos del chat. Pero ahora ya pasó. No voy a trabajar porque estoy sola con las tres nenas en casa. No voy ni podría dejar a tres menores solas", dijo Nicole.

