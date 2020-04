La respuesta de Martín Baclini a Cinthia Fernández: "Ninguna mujer me duró más de un año y medio"

Luego de que Cinthia Fernández revelara algunas cosas de la relación que mantuvo con Martín Baclini, en los que dijo que él la investigó, la trataba de “trola” y la usó para hacerse conocido, el empresario le contestó en Los ángeles de la mañana, El Trece.

Martín desmintió todo lo que dijo la bailarina: "para responderte tengo que acudir a vos (por Ángel de Brito) sin nombrar a nadie. Vos ya diste tu opinión de esto. Está muy claro todo. Cómo hacés para fingir una caricia, un abrazo, un beso. No se puede fingir el amor".

Entonces, dio detalles de cómo fue el vínculo de casi un año y medio: "Cuando la conocí a Cinthia estábamos en mi casa hasta que dijimos de salir porque estábamos enamorados. Yo respeto todo lo que pueda decir ella, pero no podés fingir el amor por una mujer, por las hijas. Tengo derecho a desenamorarme".

Además, Baclini confesó que la morocha le pidió que le contara cuando estaba conociendo a alguien por lo que dijo que Cinthia no se enteró por la tele lo de su incipiente relación con Agustina Agazzani: "Te voy a ser sincero. Cinthia también lo sabía. Cuando la conocí, ella sabía cómo era mi vida. Nunca me duró más de un año y medio ninguna mujer. Esta es la primera vez que me toca vivir una situación diferente. Creo que hubo un giro muy claro cuando conocí a Agustina. Es importante aclararlo que yo le avisé a Cin que la estaba conociendo porque ella me lo pidió. Le di mi palabra y lo cumplí".

"Cin sintió una traición porque ella me pagaba la guardería y que era un caradura. Con todo respeto, yo no hice nada. Yo podría salir a decir un montón de cosas, pero no digo nada. Yanina tiene los papeles donde yo deposité desde mi banco. La realidad es que por elección mía yo le pagué el colegio de las nenas. A los tres meses me dijo que conseguía un canje", reveló Martín sobre el escándalo del amarre de la lancha.

