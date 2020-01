La respuesta de Mariana Brey a Pampita: "Al que es feliz, no le..."

En las últimas horas se desató la rivalidad entre Mariana Brey y Carolina "Pampita" Ardohain.

Fue luego de que la panelista de "Los Ángeles de la mañana" informó de una discusión que habría tenido la modelo con su flamante marido, Roberto García Moritán.

LEER TAMBIÉN: Contundente mensaje de Pampita tras desmentir peleas con su marido: “El que es feliz no jode!”

Enterada de esto y ante la repercusión de la noticia, la modelo y conductora la desmintió desde Twitter: "Lo que dijo Mariana Brey hoy es mentira", enfatizó.

Y luego, agregó otro contundente mensaje en Instagram: "Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!!!".

LEER TAMBIÉN: El enojo de Pampita por la versión de su presunta pelea con Roberto García Moritán

Brey recogió el guante y le respondió utilizando casi la misma frase: “Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo".