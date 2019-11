La respuesta de Marcelo Tinelli a Monseñor Héctor Aguer que generó mucha repercusión y apoyo de los famosos

En la columna de opinión de Monseñor Héctor Aguer el miembro de la iglesia apuntó contra Marcelo Tinelli, además de Ángel de Brito, el INADI; la ideología de género, el feminismo y la comunidad LGTB.

Luego de tratar, sin nombrar, a De Brito como “El dominio de la mañana”, en clara alusión a su ciclo “Los ángeles de la mañana”, El Trece, apuntó contra conductor de ShowMatch.

“Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen «rating» mide hasta qué nivel hemos caído”, escribió.

Tinelli no tardó en responderle: “De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición”.

A la respuesta del conductor se sumaron muchos otros famosos que no dudaron en apoyarlos. Verónica Lozano que indignada escribió: “No Marce , no dijo nada ! De su panza llena y los niños pobres tampoco habló” y sumó: “Sr ocúpese de la pedofilia en la iglesia , esos Si hace Daño y es un delito”.

Fabián Doman también salió a apoyar a sus colegas: “Todos somos @cuervotinelli y @AngeldebritoOk . No a la inquisición en 2019. No a la intolerancia. No a los dueños de la moral de la sociedad. Marchemos a donde sea para que sepa que cientos de miles no pensamos como él”.

Conie Ansaldi añadió: "No se si reírme o llorar. En el 2019 la opinión de una persona de la Iglesia debería ser tan irrelevante como la cáscara del maní. Vayan a laburar por el amor de su Jefe".