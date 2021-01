La respuesta de Luis Ventura a Dalma y Gianinna Maradona: "El fastidio es que manejo información"

Luis Ventura contó esta semana en "Informados de todo verano", América, que la octava hermana de Diego Maradona, Claudia, la menor de todas ellas, tuvo inconvenientes para ingresar al cementerio de Bella Vista ya que no aparecía su nombre en la lista de personas permitidas.

"Quiso ingresar para llevarle flores a su hermano. Hubo que llamar y después esperar a que finalmente respondiera Giannina, quien habilitó el paso", indicó el periodista.

Lo cierto es que Dalma Maradona hizo un fuerte descargo en Twitter en el que asegura que ni ella ni su hermana Gianinna impidieron que familiares directos puedan entrar al lugar donde descansan los restos de su padre.

“Hablé con la gente del cementerio y me confirman que NUNCA UNA HERMANA DE MI PAPÁ TUVO PROBLEMAS PARA INGRESAR YA QUE TODOS SUS HERMANOS/AS Y SUS HIJOS ESTÁN AUTORIZADOS! Por lo tanto tmb es mentira que Gianinna tuvo que autorizar la entrada! No mienta más @LuisVenturaSoy”, lanzó con furia.

Y agregó: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy! LA PREGUNTA ES, miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia SIN MOTIVO APARENTE?”.

Este miércoles, Ventura respondió a los tuits de Dalma y Gianinna contra él en "Fantino a la tarde": "La respuesta es muy simple: vean donde vive la señora Dalma y donde vive el señor Ventura. Yo vivo en Lanús, donde viví siempre".

"Ella me hace cargo a mí de lo que dijo su papá. Yo lo tengo acá lo que dijo (mostrando el celular). Yo con los pibes no me meto, pero los pibes dejaron de ser pibes y ella dice barbaridades y que yo miento", agregó.

"Yo conté cosas que están recontra confirmadas en los medios. Muestrénmela la plata que yo cobro. La relación que tengo con Morla es periodista - abogado. El hecho de tener información molesta, yo levanto el tubo y llamo. El quiebre fue informar", finalizó enérgico.

