¿Se olvidó de la "Cobra"?, Jimena Barón respondió los cuestionamientos al volver a acercarse a Daniel Osvaldo

Los seguidores de la actriz y cantante no salen de su asombro del regreso, al menos amistoso, de la artista a convivir con su ex pareja Daniel Osvaldo a quien le dedicó tantos temas tras su fallida relación.

“Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano, el perro y el papá ‘y con vos también, quedate’. Padre adhiere ‘quedate’. ¿Se terminará el mundo? Me quedo”, dijo Jimena Barón cuando reveló que decidió pasar un tiempo de la cuarentena por coronavirus en la casa de su ex, Daniel Osvaldo.

Sus seguidores rápidamente comenzaron a cuestionarla, tras sacarse la duda de si pasó algo más entre ellos, la actriz aseguró que durmieron en cuartos separados, llegó el más duro: ¿Dónde quedan ahora todas esas letras de desamor y empoderamiento?.

Una de las seguidora fue directo al hueso recordando todo lo mal que la pasó la actriz con el futbolista le consultó: “¿¿¿Y la cobra???”. Recordemos que es el tema que reza: “Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. ¿Pensabas que era gratis lastimar? Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá”.

Ella no evitó la pregunta y respondió: “La cobra cobra y avanza claro que sí”.

El actual jugador de Banfield y Jimena se divierten y comparten post en las redes comiendo una picada con fernet, ¿se darán una nueva oportunidad?

