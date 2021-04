La respuesta de Jimena Barón a un comentario que la trató de "cuerpo esquelético"

Jimena Barón recupera de a poco su actividad normal en las redes y en los medios luego de un largo tiempo de alejarse de los mismos ya que formará parte del jurado de "La Academia".

Hace unos días, la cantante opinó sobre el romance de su ex, Daniel Osvaldo, con Gianinna Maradona, que era su amiga: “Yo siempre me sorprendo; si no, no sufriría y por eso me va como el culo con las relaciones en el amor. Es verdad, porque hay que curtirse un poco más, hay gente que aprende las cosas más rápido. Yo tengo un lugar más sensible, más ingenuo, más iluso".

Y agregó en charla con el ciclo "Hay que ver", El Nueve: “Me preocupo por mi hijo en mi casita, por bajar súper educada a dárselo al papá. Y cuando está allá le pregunto si mi hijo está bien, si está todo en orden y ahí termino. Para mi cabeza es mucha información”.

LEER MÁS: Pampita mostró por primera vez la cara de su hija a través de una ecografía

Lo cierto es que ahora la artista decidió responderle a una usuaria que opinó sobre su cuerpo y lo trató de "esquelético" en un comentario de su posteo en Instagram.

"Estoy para un poquito de amor, eh", expresó Jimena en una secuencia fotográfica en la que lució su cintura y abdomen. A lo que una chica comentó: "¿Qué es lo que tratás de comunicar con ese cuerpo esquelético? ¿Sos consciente de cómo te ves? Esa figura tuya habla sola. Te veías más hermosa normal".

Allí, la Cobra lanzó sin rodeos: "Normal nunca fui. Mi cuerpo acompaña mis cambios, mi cabeza, mi todo. Me siento súper, Norma, ¡que es lo que importa! Si no te gusto, puedo seguir durmiendo tranquila, y si vos llegaras a estar durmiendo mal por verme y disgustarte podés dejar de seguirme. Es súper sencillo. Un beso grande".

LEER MÁS: Iván Noble criticó a Susana y Patricio Giménez salió cruce: "Cuando mandaba Macri..."