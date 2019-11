La respuesta de Gianinna Maradona al polémico video de Diego: "Decí lo que quieras, total sos lo que hacés"

El lunes llegó la respuesta de Diego Maradona a su hija Gianinna con un video que compartió en Instagram.

"Estoy trabajando, me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará", expresó el ex futbolista.

"Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo", explicó.

Y aseguró sobre su herencia: "Yo les digo a todos que no voy a dejar nada, que voy a donarlo, todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no, no existe, porque estoy muy sano. Gracias".

Luego de ver esto, Gianinna se volcó a Instagram con historias para responderle a su padre.

“Yo tengo a esas personas que te abrazan y te reinician. Que con un mensaje acarician el alma... Quienes hacen monólogos para sacarme una sonrisa... ¡A ustedes les agradezco, fuerte fuerte! Gracias", lanzó la mamá de Benjamín.

"¡Los amo hasta el infinito y más allá! Mi banda incondicional, qué placer tenerlos conmigo, a los de siempre, a los de hace poco, a los que tengo lejos pero cerca, a los amigos de mi hijo, a Él. ¡GRACIAS infinitas!”, expresó la hermana de Dalma.

Y agregó: “La tranquilidad de apoyar la cabeza en la almohada y dormir en paz. Nada es casual. Abrazada a vos hasta que suene el despertador”.

Por último, compartió una placa contundente: “Decí lo que quieras, total sos lo que hacés”.