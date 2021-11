Respuesta de ex: ¿Nico Occhiato hubiese actuado como Luciano Castro en el video de Flor Vigna?

Ayer, su ex, Flor Vigna, lanzó su carrera musical con un videoclip donde actúa Luciano Castro. ¿Qué dijo Nico Occhiato al respecto?

NO EVADIÓ LA PREGUNTA

En las últimas horas, Flor Vigna hizo público el lanzamiento de su carrera como cantante y presentó el tema Uy! donde Luciano Castro, su actual novio, forma parte del videoclip.

“Estoy muy feliz de por fin mostrarles el material en el que vinimos trabajando con mi equipo hace un año y medio en medio de la pandemia. Es nuestra obra, nuestra filosofía plasmada en música y letras”, destacó la cantante.

Uy! tiene influencias argentinas y españolas .Comenzando por un tango e interrumpiendo con un flamenquito, que se sube a un beat urbano, con el punch de reggaetón. La canción plantea una letra sarcástica, pícara y con un claro mensaje de “ya no quiero más dolores" (Tavo y Flor).

"En el videoclip decidimos reflejar la versatilidad de mundos que conviven en nuestra obra. Por un lado tenemos a nuestra pareja en pura acrobacia para seguir perteneciendo a un ciclo que ya debió terminar hace mucho. Un poco de burla hacia el ego y el narcisismo y una explosión de colores, amigos y baile para darle la bienvenida a la nueva vida", señaló Flor.

En Intrusos, Nico Occhiato, ex pareja de Flor Vigna, habló del tema que estrenó su ex y cuando le preguntaron si hubiera participado como lo hizo Luciano Castro, manifestó: "Sí... ¿por qué no?".

Y con todo no de humor se comparó con Luciano Castro: "A mí no me da el cuerpo".