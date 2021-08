La respuesta de Daniel Osvaldo a la declaración de amor de Gianinna Maradona

Gianinna Maradona compartió hace unas horas una foto de la infancia con su papá, Diego Armando Maradona, e hizo un conmovedor posteo.

La hija del Diez contó que desde que su padre murió jamás volverá a ser la misma pero que encuentra refugio en su novio, Daniel Osvaldo.

"Es cierto, puede que sea fría, que nada me duela ni me derrumbe. Después de que te matan a tu papá, nada más te voltea, nada más te atraviesa ni nada es de la misma forma. Todo es ahogo, presión en el pecho que te impide respirar y tristeza", escribió sentida la hermana de Dalma.

Y remarcó: "Hay momentos que son parecidos a sentir felicidad pero ya nada es igual. Mi hijo, mi sobrina, quienes quedaron conmigo de mi mano en este plano bancando mi nuevo yo. Ellos me dan esos momentos".

Y sobre su relación con el ex futbolista, apuntó: "Me enamoré. No podía no conocerlo y mi amigo se transformó en el amor de mi vida. Yo no soy la misma y ellos ya lo saben".

Gianinna aclaró que seguirá luchando en la Justicia por la muerte de su padre, ocurrida el 25 de noviembre del año pasado a los 60 años.

"Amo que ellos no me juzguen, soy esto y esto es todo lo que van a poder ver. Hoy me llegó una citación, aunque nada me devuelve a mi papá yo te recibo lo que sea. Tengo espalda de sobra, dónde sea y cuándo sea. A mí me podés notificar, me gustaría que me pase lo mismo", cerró su historia.

Osvaldo contestó a esta linda declaración de amor de la madre de Benjamín con una historia en Instagram: "Amo te..." y una linda canción del artista Vasco Rossi.