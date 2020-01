La respuesta de Dady Brieva a las acusaciones de homofobia por el comentario a Luis Novaresio

La entrevista se emitió hace algunas semanas pero la polémica se viralizó desde algunos sectores recién hace pocas. Hablamos del comentario en tono de humor que Dady Brieva le hizo a Luis Novaresio en una charla mano a mano en la señal de noticias A24.

"¡Te hiciste put... y no te vas a hacer peronista!", fue la humorada que tiró Brieva por la confianza que tiene con el animador de América y Radio La Red.

De hecho, ante la viralización del comentario, Novaresio aclaró: "Dady es mi amigo, lo quiero y que nada de lo que dijo en esa nota me ofendió ni, mucho menos, me parece homofóbico", señaló.

"Cuando charlan dos amigos vos te permitís algunas cuestiones. Si el que me hubiese dicho esto hubiera sido Miguel del Sel yo me hubiese sentido especialmente ofendido, porque no lo conozco, no tengo buen trato, tengo una posición crítica por la política y siento que tiene una actitud sumamente complicada", sostuvo.

Además, aclaró que todo lo que se generó alrededor de esas palabras, estaban más bien relacionadas a un tema político que social. "Todo lo que se generó es producto de una grieta que no pienso alimentar", finalizó.

Ahora, Dady estuvo en un móvil de "Incorrectas" y también habló de lo que pasó por estas horas: "Fue producto de una relación de confianza hecha a través del afecto".

Previo a esta declaración, Dady le había hecho a Carolina Papaleo -panelista del programa-, un comentario parecido ("A vos te conozco las tetas"), y luego explicó el porqué: "Como yo sabía que venía este tema le dije eso a Carolina porque tengo confianza, a Zámolo no se lo podría haber dicho".

Miguel del Sel apoyó a su compañero y colega y agregó: "En el humor, cuando hacés el mensaje de corazón, con picardía, nadie se siente ofendido, y así lo hacemos nosotros de manera natural".

Aunque luego se mostró disconforme con la aclaración de Novaresio que lo involucraba. "No sé por qué me nombró Novaresio en esa nota porque yo nunca hablé de él. Me hizo notas bárbaras cuando yo entré en política y nunca lo agrediría. No tengo nada en contra de Novaresio ni de nadie", sostuvo.