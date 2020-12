La respuesta de Claribel Medina a los duros tuits del jugador de Los Pumas: "Tenedor libre de misoginia"

Luego de los polémicos tuits que se viralizaron del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, también se dieron a conocer otra serie de publicaciones por parte de otros integrantes del plantel.

Uno de ellos fue Santiago Socino, de quien salieron a la luz una gran cantidad de mensajes xenófobos y misóginos en contra de Claribel Medina.

Ahora la actriz repudió los dichos del deportista con un contundente descargo en su cuenta de Instagram.

LEER MÁS Violentos mensajes de otro integrante de Los Pumas hacia Claribel Medina: "Le pegaría un tiro"

“Aún no puedo entender este odio, esta violencia y espanto. Hoy soy la cara visible del ataque. No puedo hacer la vista larga, no porque me duela, sino porque es sencillamente inaceptable, somos una sociedad tratando de ser mejores habitantes en este mundo. Hoy es esto, mañana puede ser la muerte (...)”, expresó Medina, en un extenso escrito, en referencia a los fuertes tuits publicado por el hombre del seleccionado nacional.

Entre 2011 y 2013, cuando tenía entre 19 y 20 años, Socino atacó en reiteradas ocasiones a la actriz y hasta aseguró que él mismo le quitaría la vida a la puertorriqueña. Esas publicaciones se volvieron virales en las redes, a pesar de que la cuenta fue dada de baja, y como consecuencia el deportista fue suspendido por la Unión Argentina de Rugby junto a Matera y a Guido Petti, autores de otros repudiables dichos.

LEER MÁS Claribel Medina habló de su tensa relación con su ex, Pablo Alarcón: "Quedaron heridas"