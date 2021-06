El representante de Alex Caniggia: "Yo no miro Masterchef pero estoy feliz por cómo se lo ve a él"

Fabián Esperón, representante de Alex Caniggia, habló del presente del mediático en "Masterchef Celebrity", Telefe.

"Alex sí realmente está cansado. Vive en Hudson y tiene dos horas de viaje hasta Martínez y siete horas de grabación. Si vos sacas la cuenta tiene 12 horas por día. Cada uno hace lo que tiene ganas", indicó en charla con "Intrusos", América.

"Él sí se siente cansado y yo creo es que entendible. También está feliz, contento y asombrado hasta dónde ha llegado en Masterchef", siguió.

Y amplió de manera llamativa: "Esto no le va a gustar a los productores pero yo el programa no lo veo, lo he visto pocas cuando está él pero es un programa que yo no veo por temas de horarios".

"Él a veces se asombra de lo bien que le va en el programa. Respeto sus decisiones y charlamos muchas decisiones. A él no le gusta perder a nada", finalizó.

