Repechaje en "Bake Off Argentina": Marcos volvió y ardieron las redes

Anche, se llevó adelante una emisión especial de "Bake Off Argentina". Rita, Marcos, Martina, Carolina, Raquel, Leandro, Gerardo y Gabriel -todos los participantes eliminados- compitieron en un repechaje para volver a la carpa.

Debieron realizar primero el desafío técnico, copiando una torta formada por cuatro bizcochuelos de distintos colores, en diversas capas, que tenía que ser idéntica a la receta presentada. Para lograrlo contaron con dos horas para preparar las tortas.

Leandro tuvo grandes inconvenientes durante el proceso, que comenzó apenas se mostró la receta, ya que el participante se presentó sin cuaderno y no tomó ningún apunte de las pautas a cumplir, entregando luego una torta con dos colores de bizcochuelo, en lugar de los cuatro pedidos por el jurado. La falta de escritos lo llevó a tener grandes inconvenientes en su preparación, lo que finalmente le valió la expulsión directa del certamen, apenas concluida dicha etapa.

Finalmente, los seis participantes que continúan en el certamen se presentaron y probaron las tortas que los competidores habían realizado. Luego de concluir el desafío técnico, Carolina logró superar la prueba y regresó a la carpa.

El jurado finalmente decidió que Gerardo y Marcos regresaran a la carpa de "Bake Off" para continuar con su participación en el programa.

“Estoy muy feliz, para mí es un orgullo estar parado frente a ustedes, los veía desde el sillón de mi casa”, indicó Gerardo, notablemente emocionado por su reincorporación.

“Tener una oportunidad más está bueno porque me queda muchísimo por aprender”, señaló Marcos. Y además, les habló directamente al jurado: “Muchas gracias, siento que en la prueba que me fui fallé muchísimo y me quedé con bronca; esta segunda oportunidad es para disfrutarla, seguir probando nuevos sabores, seguir practicando y creciendo en la pastelería hasta donde se pueda”, agregó el participante que se había ido del certamen la semana pasada.

