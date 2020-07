Tras renunciar como jurado del "Bailando 2020", Flor Peña tendrá programa propio en otro canal

Hace unas semanas, Ángel de Brito dio a conocer que Florencia Peña no participará este año de la nueva edición de "ShowMatch" como jurado del "Bailando 2020". Y se dijo que su baja estaría relacionada con cuestiones personales por la muerte de su padre.

Pero luego, se dijo que Flor había sido tentada por Telefe para hacer un nuevo magazine en las mañanas del canal de las pelotas.

En ese momento, PrimiciasYa.com se contactó con la jefa de prensa del canal de las pelotas, Sol Tomaselli, y desmentía rotundamente que Peña desembarque en esa emisora.

LEER MÁS ¿Flor Peña dejó a Marcelo Tinelli para irse a Telefe?: "La verdad es..."

"La verdad es que no sabemos de dónde sale esa información. No tenemos nada con Flor, ningún contacto y ningún proyecto. Creo que ella fue clara con lo que dijo. Lizy sigue en las mañanas, y no hay nada para informar", aseguró Tomaselli.

Pero todo cambió y el programa de Lizy Tagliani, "El precio justo" no seguirá tras los contagios de coronavirus que hubo y Flor fue convocada para un nuevo proyecto por ese canal.

Peña conducirá un magazine matutino que irá en la franja de la mañana, seria entre las 11 y 13. La idea es que esté acompañada de un grupo de especialistas en distintas áreas, para hacer un programa que tenga actualidad y también espectáculos.

LEER MÁS Flor Peña compartió el entrenamiento de alto voltaje que realiza en cuarentena