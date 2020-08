La renuncia en vivo de La One se convirtió en meme: "Los Simpsons predijeron a Moria Casán"

Sin duda alguno, el posteo de @FerIahnOlguin en Twitter es uno de los más graciosos. La renuncia de Moria Casán anoche en el "Cantando 2020" llegó a ser meme.

Todo comenzó cuando estaba realizando una devolución a Adabel Guerrero. >"No vi nunca a los bailarines, después que alguien me los muestre, al principio no podía verlos por cámara, y por monitor no los veía", dijo Moria ya que el plano televisivo tenía un fondo muy oscuro.

Esto empezó a molestar a la jurado que afirmó: "A propósito de meterme, estoy viendo que la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido (por Ángel de Brito)".

Laurita no se quedó callada y retrucó: "A mí me gustaría que des la devolución, Moria, por favor".

"Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante, tranquila, dejalo hablar un poco al conductor, mi amor", se enojó la diva.

Aquí otros memes de la noche: