Antes de que renueven el panel, Evelyn Von Brocke renunció al programa de Verónica Lozano

Hace 10 días, Primiciasya.com contaba en exclusiva que el despido de Tamara Pettinato de "Cortá por Lozano" destapaba la olla de cambios en el programa de Telefe.

El ciclo sufrirá modificaciones en el panel por expreso pedido del canal de las pelotas a la productora que lo pone en pantalla, Kuarzo.

Telefe apuesta a un panel con nuevas figuras. El primer cambio consumado es el de Tamara que se fue de vacaciones, pidió licencia y ya no volverá al envío.

LEER TAMBIÉN: Aparecen fotos de Lola Latorre en otra fiesta clandestina

Hasta el momento, el panelista que tiene la silla asegurada para continuar en el programa es Mauro Szeta.

Tanto Paola Juárez, Nicolás Peralta, Evelyn Von Brocke y Jorge Tartaglione no seguirían en el 2021. El único caso que están en duda es el de Costa que podría quedarse si hay viento a favor y los plantas se alinean.

Sin embargo, antes de que esto suceda, Evelyn Von Brocke decidió renunciar al programa y se despedirá este viernes 11.

"Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención! Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! Gracias, gracias, gracias!", escribió la periodista en Instagram.

LEER TAMBIÉN: More Rial aclaró si estuvo el fin de semana en una fiesta clandestina junto al papá de su hijo