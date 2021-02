René Bertrand, director de "La Mentirita", rompió el silencio tras la fiesta de Morena Rial

René Bertrand, director de la obra "La Mentirita", rompió el silencio tras la fiesta de cumpleaños de Morena Rial que generó gran repercusión en los medios.

En charla con "Intrusos", América, René comentó por qué el elenco se llamó a silencio tras lo ocurrido.

"Acá hubo una fiesta de cumpleaños de Morena que después desencadenó un montón de dimes y diretes. Nos juntamos todos en el teatro y tomamos la decisión de callarnos la boca durante 48 horas", precisó.

Y añadió: "Una vez que eso se empezó a aclarar con información precisa, acá estamos. No fue una fiesta clandestina, fue un cumpleaños".

"La decisión de no hablar fue de todos los actores para preservarnos porque es un tema muy sensible, sabíamos que estábamos limpios y se habían hecho las cosas bien, salvo esos últimos 15 minutos de fiesta. No teníamos mucho que aclarar, estaba todo claro", precisó Bertrand.

Y fundamentó: "Rodrigo (Noya) tiene 27 años y es un profesional extraordinario, se ha cuidado mucho durante la temporada. En La Mentirita no ha habido ningún caso gracias a Dios, se lo aisló por precaución, se hisopó y cuando tuvo resultado negativo se reincorporó".

