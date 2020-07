El relato de María Fernanda Callejón tras estar al borde de la muerte y el video de su hija Giovanna

Después de un fin de semana complicado donde estuvieron al borde de la muerte por inhalar monóxido de carbono, la actriz María Fernanda Callejón habló anoche en "Polémica en el bar" y contó cómo fue el hecho que los llevó a la intoxicación silenciosa.

"Después que se fue el gasista matriculado que nos instaló la estufa me empecé a sentir molesta, tenía náuseas, palpitaciones en la carótida y dolor de cabeza. Ricky tampoco se sentía bien y la nena me pedía vomitar", dijo Fernanda en su charla con Mariano Iúdica.

Y agregó: "Por suerte yo en mi cuarto cierro la puerta y abro la rendija del baño. Si no lo hubiera hecho habría entrado el monóxido. Me levanté a la madrugada con sed, y ahí volví a tener palpitaciones. Me levanto con un codazo en la boca de la nena, que quería agua. Mi marido no estaba, se había levantado una hora antes, y estaba al lado del tiro balanceado tomando unos mates".

Y continúo: "Gio había vomitado y Ricky me dice que también se sentía mal. No sé cómo hice para llamar a los médicos, ni a la pediatra de Giovanna, no sé cómo llegamos al Sanatorio de la Trinidad. Es más, no podíamos salir del lugar, teníamos un estado de confusión. Recién pude reaccionar cuando Gio sufrió un pequeño desmayo. Ricky no sabe cómo manejó y llegó al sanatorio . Yo tampoco. Lo único que me acuerdo es que agarré una toalla blanca y con eso pudimos pasar por el peaje, porque había muchos autos. Recién me dí cuenta de qué había pasado cuando me dicen que tengo monóxido de carbono en sangre".

María Fernanda Callejón solo tuvo palabras de agradecimiento y de reconocimiento para los médicos que los atendieron, y también para su hija: "Ella fue nuestra gran salvadora . Dicen que los chicos reaccionan inmediatamente a los síntomas. Los vómitos de la gorda fueron para mí una bendición".

El video de Giovanna agradecida por la buena energía de la gente

Ricky Diotto, pareja de María Fernanda, compartió un video en su cuenta de Instagram de la menor agradeciendo la preocupación de todos.

