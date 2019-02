Reina Reech nació en Austria y desde muy pequeña comenzó a estudiar danzas clásicas. Es una de las conductoras, actrices y productoras más populares del país y dirige su propia escuela de arte.





En la noche del miércoles 20 de febrero, luego de haber cumplido el martes 19 sus 61 años, Reina inauguró un nuevo espacio cultural en Palermo bajo el nombre 1530 Street, ubicado en la calle Malabia.

"Decidí abrir este espacio que no lleva mi nombre, donde hay un teatro independiente, también hay un estudio de danzas avanzadas... Es un gran proyecto en el cual se trabajó mucho. Estoy muy feliz en un verano de mucho trabajo entre el teatro con 'El show de la menopausia' y esto", señaló Reech en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y agregó: "El sueño está empezando a nacer, ahora iré programando todo lo del teatro independiente para el mes de abril con diferentes espectáculos. Económicamente hablando fue una apuesta arriesgada, pero mi socia es una guerrera y se atrevió conmigo el hacer esto".





"Para nuestro espectáculo fue una bendición, nos fue bárbaro tanto en la costa como los días que hacemos en Mar del Plata. Nos quedamos hasta el 5 de marzo. Después me iré 20 días de vacaciones porque estoy cansadita". Al ser consultada sobre cómo vive la temporada de teatro en Mar del Plata, indicó:





Por último, reveló cuál es el secreto para verse tan bien: "Cumplí 61 años, un cachetazo. No me pesa cumplir años y decir mi edad, podría decir que tengo 50. Me cuido mucho en las comidas y hago mucha gimnasia, esa es la forma para estar bien. Mis secretos tienen que ver con mantenerme siempre activa".





¡Mirá la entrevista completa con Reina Reech!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino