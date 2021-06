Reina Reech habló por primera vez de su pelea con Marcelo Tinelli

Reina Reech pasó este viernes por la edición nocturna de "Intrusos" y, entre otras cosas, rompió el silencio sobre la ruptura de su relación con Marcelo Tinelli y por qué jamás volvió a trabajar con él.

En el marco de una entrevista distendida en la que hablaron de la alegría por el nacimiento de su flamante nieto Belisario, del libro que acaba de publicar y sus escuelas de comedia musical en medio de la pandemia, hacia el final de la charla Rodrigo Lussich quiso saber cómo y por qué había terminado su relación laboral con el conductor de "ShowMatch".

"¿Terminaste bien con el clan Tinelli?", fue la inquietud del conductor, que obtuvo una sonrisa cómplice por parte de la ex jurado del "Bailando". "Como yo renuncié en cámara, creo que a Marcelo no le gustó. Yo seguí después unos años trabajando en los programas que hacía José (María Listorti) y en el Cantando, pero con Marcelo nunca volví a trabajar", explicó Reina sobre su pelea con el animador del Trece.

Pero qué fue lo que pasó allá por diciembre de 2010 para que la coreógrafa renunciara al aire: Sucedió que por parte de la producción no le habían dado permiso a Reina para tomarse unos días en el programa, para poder asistir a las muestras de fin de año de sus escuelas de comedia musical, debido a que coincidía con la etapa final del concurso televisivo. Eso, por un lado, no le cayó nada bien a la jurado. Pero además no la pasaba nada bien teniendo como compañero examinador a Ricardo Fort.

Así fue que Reina Reech le anunció a Marcelo Tinelli que no seguiría en el programa al año siguiente, desatando una situación tirante, así como una nueva pelea con el chocolatero. Aquí te mostramos el momento de la renuncia aquel 7 de diciembre de 2010, ante la mirada atónita del conductor de "ShowMatch" y el cruce entre los dos integrantes del jurado:

