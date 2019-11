Reina Reech: "Fui acosada por el marido de mi mamá; me enfermé mucho y bajé 11 kilos"

Reina Reech relató el acoso que sufrió por el marido de su madre cuando tenía apenas 13 años y se había quedado bajo el cuidado de él.

"Fui acosada por el marido de mi mamá. Yo se lo conté a ella. Mi mamá se fue a Madrid dos semanas por trabajo y me dejó en la casa con él, ahí tuve este episodio tan desagradable", dijo la actriz en la mesa de Mirtha Legrand.

Y recordó: "Me enfermé mucho, bajé 11 kilos. Le dijeron a mi mamá: 'O viene a la Argentina o su hija se nos va'".

"Cuando vino se lo pude contar. Tenía 13 años. Me enfrentó con él cuando se lo dije. Después mamá se separó y a los dos años volvió con él", explicó Reina.

Y cerró: "Él lo negó siempre. Ella me cree, se separa, y a los dos años me voy de mi casa y vuelve con él. Los dos eran alcohólicos. Después me llama que él le había roto la nariz y se separan".