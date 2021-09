El regreso de Pamela David a la televisión con La ruleta de tus sueños

Después de un año y ocho meses, Pamela David regresó a la televisión el lunes a las 20 horas con La ruleta de tus sueños, un programa de entretenimientos por la pantalla de América.

"El programa es un juego que está pensado para toda la familia, los contenidos son populares y el mecanismo del juego es tan sencillo que los televidentes pueden jugar incluso sin estar escuchando a los participantes”, dijo la conductora en diálogo con PrimiciasYa.com y adelantó que los participantes competirán por muchos premios y dinero.

El canal realizó así la versión española del ciclo, que lleva más de 20 años ininterrumpidos al aire, y consiste la competencia entre tres participantes para acumular la mayor cantidad de premios posibles y al final del programa todos ganan algo.

Durante la competencia los participantes deberán resolver paneles de frases, con variantes y categorías limitadas, como pueden ser letras de canciones, refranes populares, frases de uso común, palabras de cualquier índole, recetas de cocina, títulos de películas y de libros, nombres de celebridades y sitios turísticos, entre otros.

Cada uno deberá girar la ruleta y aceptar las letras que conforman cada frase para resolver el enigma. Para participar se tienen que anotar mandando un mail a laruleta@america2.com.ar.

"Bienvenidos a La ruleta de tus sueños, un gran programa que estamos estrenando en la casa de América. Sientan y vibren conmigo lo que es la energía de este lugar, ¡qué lindo clima que hay!", anunciaba la conductora este lunes apenas comenzado el nuevo ciclo.

La ruleta de tus sueños tiene 24 secciones y cada una de ellas representa dinero en efectivo, acciones especiales, premios, penalidades y otras variantes, y a medida que pasan las rondas, el dinero aumenta. Al concluir el programa quien haya acumulado más dinero en su pozo total jugará la gran final.

Reviví la charla exclusiva con Pamela David antes de su regreso a la televisión.

-¿Qué expectativas tenés para este regreso después de mucho tiempo?

Estoy muy feliz, muy contenta, lo que que venimos grabando supera lo que soñé y lo que vi a lo largo de todo este tiempo. Es maravilloso volver a la pantalla con un programa de entretenimientos y todo lo que se da, se da eso de poder jugar con la familia, entretenerte, hay una tribuna maravillosa que viene acompañar y hacer fuerza por sus familiares y amigos, que son los participantes, y se genera un clima espectacular.

-¿Extrañaste la televisión?

No se si extrañar es la palabra porque disfruté mucho del proceso. Fue una decisión dejar de hacer tele en 2019 y después vino el 2020 con pandemia en un año muy difícil para todos. Para mí fue en lo personal, como para todos, tremendo. Pero pude acompañar a mis hijos en la angustia que generaban todas las noticias, pude estar en mi casa con la familia. Tuve la suerte de haber podido tomar esa decisión, lo veo con el vaso medio lleno, como algo positivo y fue una decisión súper acertada. No puedo decir que lástima que me fui y que extrañé un montón porque no es real. Nunca dejé de estar en contacto con la gente haciendo mis vivos los días martes, hice lo que quería hacer en ese momento. Y en este momento estoy feliz de volver a trabajar y de volver a tener en la televisión un espacio, pero esta vez diferente con un espacio que entrega entretenimiento, alegría y premios como dinero en efectivo y la posibilidad de ganarse un auto que es un montón. Y me gusta ser parte de todo esto.

-Tomaste la decisión en el momento justo a fines de 2019 ya que después se vino la pandemia...

Al ser esencial yo tendría que haber seguido trabajando pero en ese momento hice lo correcto, me bajé en el momento que sentía que lo que estaba dando no quería dar. Y hoy estoy volviendo dando lo que quiero dar como lo hice con mis vivos y esta vez en la televisión con el entretenimiento donde reina la buena onda y la buena energía.

-Un momento donde la gente también necesita ayuda económica a raíz de la pandemia...

Sí, Pero también anímicamente hace falta que haya programas de juegos. No es casual que hayan vuelto a resurgir los programas de entretenimientos en este último tiempo. La gente lo necesita, lo pide y eso es lo que tenemos que dar porque vivimos para ellos. Yo me siento feliz siendo parte de este formato y estar de nuevo con la gente.