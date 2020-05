El regalo que le hizo Zaira Nara a Paula Chaves para Filipa

Hace unas semanas, Zaira Nara anunció con mucha emoción que había sido elegida por su amiga Paula Chaves para que sea la madrina de Filipa.

"En medio de tanta angustia, incertidumbre y tristeza por la situación que estamos todos viviendo, me llegó este video. Realmente no me lo esperaba y me llenó tanto pero tanto de amor que no puedo parar de mirarlo", empezó su posteo la madre de Malaika y Viggo.

LEER MÁS: Paula Chaves eligió a Zaira Nara para que sea la madrina de Filipa: el emotivo video que le envió

"Lo comparto con ustedes porque también son parte de nuestra amistad que empezó gracias a nuestro trabajo", siguió.

Y recordó: "Pasamos miles de momentos juntas, la mayoría hermosos; como lo fue enterarte que estabas embarazada de Filipa en mi casa. Pero también algunos muy duros, y ahí también el destino hizo que los vivamos juntas".

"Hoy además de todas nuestras anécdotas somos familia. Obvio que Si bebita! Re contra SI! @chavespauok @pedroalfonsoo Gracias por elegirme ! Los AMO", finalizó conmovida la hermana de Wanda.

LEER MÁS: Paula Chaves, furiosa por las liberaciones de presos: "Me explican el criterio que se aplica..."

Lo cierto es que Paula Chaves recibió un obsequio de su gran amiga y madrina de su futura hija. Claro que fue a distancia y por envío a domicilio, debido a la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

La mujer de Pedro Alfonso recibió hermosas prendas para la bebita que está en camino y algunas tienen el nombre de su hija bordado a mano.

“Miren estas cosas, por favor. No saben lo que es todo esto, los jardineritos... Todo esto es lana súper delicada. ¡Miren esto! Por favor, me vuelvo loca. Gracias, de verdad, miren lo que son todas estas cosas. Increíble, mil gracias”, expresó feliz Paula por el regalo de su amiga.