La reflexión de Laura Novoa sobre su paso por el "Cantando 2020": "Este trabajo..."

Laura Novoa quedó eliminada hace unos días del "Cantando 2020", El Trece, tras perder en el voto telefónico con Agustín "Cachete" Sierra.

Lo cierto es que su paso por el programa estuvo envuelto en alguna polémica con su compañero, Patricio Arellano, quien terminó renunciando.

En este marco y a unos días de su salida del reality, la actriz hizo un balance de su paso por el ciclo: "Este trabajo vino a enseñarme muchas cosas. Tanto el trabajo de actriz como este trabajo lo que muestra es lo mismo, es cómo te plantás. Para mí fue un buen trabajo. Si hubiera hecho algún escándalo, alguna otra cosa que no tiene que ver conmigo... Me estaba traicionando”, expresó.

Y siguió en charla con "Por si las moscas", La Once Diez/Radio de la Ciudad: "Más allá del resultado mismo, yo no voy a ser cantante, no quiero serlo. Más allá del trabajo mismo, vino a enseñarme muchas cosas. La manera en que yo armaba las galas, la manera en que yo llamaba a los diseñadores...”.

Y remarcó sobre el apoyo del público: "Nunca me imaginé ir al teléfono y zafar dos veces, pensaba que nadie me iba a votar. Me agarró en un momento muy especial. Fue una experiencia preciosa y agradezco la visibilidad que me dio. La gente me alentó un montón, lo lindo de tener la edad que tengo es recoger la siembra”.

Y sobre lo que le hizo ver su paso por el programa, destacó: "La primera, el canto... Y hablar sobre la dislexia, ponerme en un lugar cómodo e incómodo a la vez”.