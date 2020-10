La reflexión de Karina La Princesita tras su tenso cruce con Natalia Cociuffo: "Como es de mujer a mujer..."

Karina “La princesita” se cruzó fuerte con Natalia Cociuffo el jueves en el "Cantando 2020", El Trece. La polémica comenzó cuando se observó al aire un mensaje en Instagram de la coach contra la jurado "qué pesada la señorita", indicaba, entre otros conceptos.

"Sentí el impulso de escribir eso, no sé si estuve mal o bien, me salió", fundamentó Natalia sobre ese mensaje. A lo que Karina irrumpió: "Mal, ¿no sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándole el respeto al otro".

"Vos nos faltaste primero el respeto", le contestó Cociuffo. "Estamos muy lejos de la falta de respeto, acá la falta de respeto es aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido", apuntó la jurado.

Y agregó picante: "Me parece que no me merezco eso y no me hago cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Cuando Ángel lo subió lo borraste". Sobre el final, la discusión se fue poniendo cada vez más tensa.

Tras la discusión al aire, la cantante tropical reflexionó desde Twitter: "¿Saben qué? Si es un hombre el que manda a callar a una mujer estaríamos todos como sociedad, diciendo que es un machista, violento, por ende repudiando sus dichos y haciendo justicia en redes. Pero cómo es de mujer a mujer basta de que solo sea grave cuando lo hace un hombre".

"Nada los leí a casi todos. Solo quiero decir gracias. Los abrazo, xq es lo que sentí de ustedes esta noche con sus mjs. Que descansen!", finalizó ante las muestras de apoyo recibidas de sus fans.