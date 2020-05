Otra reflexión fuerte de Mina Bonino sobre la maternidad: "Mi hijo es perfecto"

Mina Bonino se convirtió en mamá con la llegada de Benicio, fruto de su relación con Federico Valverde, el jugador uruguayo del Real Madrid. En marzo, la periodista hizo una llamativa reflexión en las redes sociales sobre el lado B de la crianza de un bebé a un mes de haber dado a luz.

“La maternidad es una mierda. Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. La maternidad es una mierda. Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres. A las cuatro, a las cinco, a las seis”, escribió Mina desde su cuenta oficial de Instagram, generando una gran polémica.

“La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una mierda. Una mierda muy necesaria, pero una mierda en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea. No importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola”, señalaba en ese momento.

Ahora, tras haber pasado varias semanas, Mina volvió a escribir otra fuerte reflexión: "Mi hijo duerme de corrido toda la noche. No se levanta, no llora, no grita ni tiene cólicos. Mi hijo se ríe todo el tiempo. Tiene tres meses y ya casi se puede sentar solito. Nunca tiró del pezón, ni se enojo con la teta. A mi hijo nunca le dimos chupete ni mamadera, es que dicen que hace mal a los dientes...".

Luego agregó: "Mi hijo aumenta más de dos kilos por mes, y pensar que solo hace pocas tomas por día ¡Es que debo tener buena leche! Mi hijo no vomita. Tampoco se ahoga y no saliva. A mi hijo le crece el pelo parejo. No es como esos bebés que les crece por partes, igual, nació casi sin pelito. Mi hijo levanta la cabeza, reconoce al padre. A la madre. Nos sigue con la mirada y si no nos encuentra se impacienta".

Y cerró: "Es tan inteligente mi hijo. Él duerme en la cuna de su habitación, nada de colecho ni dormir en nuestro cuarto. Nosotros necesitamos intimidad. Desde que nació, lo acostumbramos así y nunca se quejó. Mi hijo caga dos veces al día. Nunca se le paso la mierda, ni me meo mientras lo estaba cambiando.Es tan bueno mi hijo. El sabe que a las 22:30 llega su hora de dormir y pide para ir a su cuna. Nos deja almorzar, cenar y podemos mirar películas sin que siquiera abra los ojitos. Mi hijo tiene tres meses pero puede ser que ya esté cortando los dientes. Es que ¡él crece más rápido que cualquier bebé! Igual, no llora. Mi hijo es perfecto.Y es por eso que mi hijo es perfecto porque hace todo al revés Y eso que te cuentan, es mentira".

