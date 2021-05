El reencuentro de las "Separadas": Accardi, Nair Calvo y Zylberberg

Gimena Accardi se reencontró con Julieta Nair Calvo y Julieta Zylberberg, quienes se hicieron amigas durante la grabación de la ficción de "Separadas", El Trece, ficción que dejó de salir al aire en 2020 ante las extensiones de la cuarentena.

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria el 20 de marzo del año pasado los actores no pudieron volver a trabajar.

Ahora, las actrices se mostraron felices en una terraza, disfrutando del sol, el aire libre y de los recuerdos del éxito que compartieron hace poco en pantalla.

"Extrañaba mucho a mis Julietas", expresó la mujer de Nico Vázquez en Instagram, con fotos del encuentro con sus colegas y amigas.

Nair Calvo acompañó la publicación con un emoji con de carita con los ojos con corazones y Julieta comentó: "Ay lo que las quiero".

“Fue muy fuerte que con los últimos capítulos que salieron al aire muchas chicas que se sintieron conmovidas, me escribieron. Me contaban ‘yo también tengo un hijo y me enamoré de mi amiga’, muchos relatos así”, señaló Zylberberg el año pasado en una nota con el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Cabe recordar que aquel elenco lo integraban además: Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Agustina Cherri y Mónica Antonópulos.

