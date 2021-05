El reencuentro público de Pampita y Benjamín Vicuña

Casualmente cuando trasciende por estas horas una supuesta crisis con su actual pareja La China Suárez, Benjamín Vicuña acompañó a Pampita en un momento muy importante para los dos.

Si bien el actor chileno y la modelo argentina tratan de no mostrarse juntos frente a las cámaras desde su polémica separación, hay algunos momentos en los que las circunstancias los vuelven a unir. La realidad es que hay un lazo indisoluble entre ellos: sus hijos. Y sobre todo, el dolor por la trágica pérdida de Blanquita, su primogénita.

Allá por 2012, cuando tenía apenas 6 años, la nena volvió con su familia de unas vacaciones en México con una neumonía hemorrágica que se complicó y terminó con su vida en cuestión de días. Como suele decirse, todos estamos preparados para despedir a un padre, pero no a un hijo.

Pero a pesar de todo, tanto Pampita como Benjamín Vicuña, como pudieron, siguieron adelante. Bautista y Beltrán estaban allí para sostenerlos. Luego llegaría Benicio para supuestamente fortalecer la pareja. Algo que no sucedió. El final de la historia de amor y engaños es archi conocida.

LEER MÁS: Pampita inauguró una plaza en homenaje a su hija Blanca Vicuña, que cumpliría 15 años

Ahora bien, en la tarde de ayer se conoció la acción solidaria de Carolina ´Pampita´ Ardohain para homenajear a su hija que voló al cielo hace ya casi 9 años. Una forma de que esté siempre presente en el corazón y la memoria de todos. Así fue que inauguró una plaza dentro del hogar Santa Marta, en Pilar, que alberga más de 300 chicos. Claramente, un momento muy movilizante para la modelo que pronto será mamá nuevamente -y de una nena-, fruto de su nuevo matrimonio con el empresario Roberto García Moritán.

Así, tanto su actual como su anterior pareja no la dejaron sola en este momento tan particular. Si bien resultó algo extraño, Benjamín Vicuña no quiso dejar de acompañarla a ella y sus 3 hijos para así también ser parte de esta acto de amor. ¨Blanca con tu luz aquí jugamos¨ puede leerse como inscripción en uno de los juegos instalados en la plaza que quedó formalmente inaugurada con una suelta de globos blancos en una clara referencia a la memoria de la nena. Todo esto fue reflejado por la modelo en una serie de imágenes y videos subidos a sus historias de Instagram que compartió con sus más de 6 millones de seguidores.

A24/Show

LEER MÁS: Valeria Gastaldi contó que recibe señales de su papá: "Hay días que le pido que me ayude con algo y lo hace"