¿Un reencuentro con Matías Alé? La reacción de Silvina Escudero

La panelista fue muy sincera ante una ocurrente pregunta de Jey Mammon sobre su ex pareja de hace más de diez años.

Silvina Escudero fue muy sincera -por demás- cuando le preguntaron el martes en "Los Mammones", América, si le gustaría reencontrarse con Matías Alé.

La panelista no dudó al momento de dar a entender que no quiere saber nada con su ex pareja, de quien se separó hace más de diez años.

Fue cuando contaban la noticia de que un joven austríaco había encontrado una serpiente pitón en el inodoro justo cuando iba a ir al baño.

Allí, Silvina pidió la palabra y comentó: “¿Puedo contar una intimidad? Cada vez que voy al baño y me siento en el inodoro, miro porque me da la sensación de que algo va a salir”.

“¿Alguna vez te apareció algo? ¿Un novio? ¿Matías Alé salió del inodoro?”, le consultó pícaro Jey Mammon.

A lo que Silvina respondió al instante: "Ay por favor, sabés el susto que me da, prefiero una serpiente mirá....".

Cabe recordar que Silvina y Matías estuvieron en pareja durante el 2009 luego de que Alé se separó de Graciela Alfano y la relación no terminó de la mejor manera.