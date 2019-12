El reencuentro de Jimena Barón y Daniel Osvaldo: "No puedo creerlo"

Jimena Barón y Daniel Osvaldo volvieron a mostrarse juntos y en familia en las redes sociales.

El reencuentro fue este sábado, cuando Morrison, el hijo que tienen entre ambos, terminó el jardín y sus padres estuvieron presentes para acompañarlo en la colación.

La cantante compartió un video en su cuenta de Instagram con el momento exacto en el que el ex futbolista llega a buscar a su hijo.

“El señor Daniel Osvaldo llegando tarde, tardeeeeeeee”, arrojó Jimena y luego ambos aprovecharon el momento para sacarse una foto con con "Momo".

Hace un tiempo, surgieron fuertes rumores de que el ex jugador y Gianinna Maradona estarían en pleno romance. Sin embargo, Jimena dejó muy en claro que no le importa. "No me jode nada, que el resto haga lo que quiera", había expresado en "Confrontados".

