El reencuentro al aire de Viviana Canosa con Luis Ventura: "Si salí a decir boludeces te pido disculpas"

Es la primera vez que Viviana Canosa y Luis Ventura, dos de los periodistas más ácidos del viejo Intrusos, se reencuentran en un programa de televisión.

Los periodistas y conductores ya habían hecho las paces cuando Viviana lo invitó a Ventura a su casa hace varios años.

Pero, esta vez, la muerte de Mauro Viale los puso frente a frente para su homenaje: "Con Luis hemos tenido miles de quilombos", dijo Viviana.

Fue allí cuando Luis la cortó y le aclaró: "No, te equivocás, yo no los tuve. Vos te fuiste sin ni un sí ni un no. Si yo salí a decir alguna boludez te pido disculpas. Lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos".

"Con lo que te quiero decir es que aprendí con los años a dar la cara, a no escaparme. Durante muchos años les tuve miedo a los peces gordos, ya no les tengo miedo. Lo que te quiero decir es que como ya no le tengo miedo a los peces gordos porque el miedo te hace huir, y yo ya no huyo de nadie. No hay que esperar que la gente se muera para decirnos cuántos nos queremos", contestó Canosa.

"Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos", insistió la conductora.

Pero Luis remarcó: "No, no, ahí te equivocaste, nunca los defendí a los peces gordos, los peces gordos se defienden solos, yo defiendo a los de abajo".

"En ese momento sentí que me tenía que escapar pero el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija sentí que era el Ventura que siempre quise", finalizó Viviana.

