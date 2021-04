Recuperado del COVID, Horacio Cabak se separó de su esposa tras 27 años de amor

En el día de su regreso al trabajo tras pasarla mal con el COVID-19, se conoció la noticia de la separación del conductor Horacio Cabak, quien estuvo casado durante 27 años con Verónica Soldato.

La información fue confirmada hoy por el periodista Ángel de Brito en su programa Los ángeles de la mañana que se emite por El Trece.

El conductor estuvo internado tres semanas en la Clínica Zabala porteña tras sufrir complicaciones en su salud por el covid-19. Incluso llegó a estar en la unidad de terapia intensiva por precaución.

"Caminata de 45 minutos. La alegría que tengo no me entra en el pecho. A la clínica entré un marte", precisó feliz vía Instagram al domingo sobre su recuperación.

Este lunes, Horacio Cabak regresó al aire en su ciclo radial y contó: "Me internaron el martes 6 de abril a la tarde, había dado positivo el 31. Y el 9 pasé a UTI, después me pasaron a otra habitación con menor complejidad y me dieron el alta el 21".

"Me sacaban sangre y me daban tres inyecciones por día. De acá a tres semanas tengo que hacer vida tranquila y después volveremos a los chequeos médicos", precisó sobre esos días internado, respondiendo también a algunas críticas que recibió en ese tiempo vía redes sociales.

La separación se hizo pública porque la propia esposa del conductor Verónica Soldato quien le confirmó al periodista la separación: "Estoy destrozada, no me lo esperaba, no sé cómo voy a seguir, son 27 años de pareja".

Primiciasya.com intentó comunicarse con el conductor quien prefirió no dar detalles de la separación. "No voy a hablar por el momento", sostuvo Horacio.