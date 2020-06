El recuerdo de Marcelo Tinelli y Andrea Bursten a Federico Ribero a 7 años de su muerte

Marcelo Tinelli y Andrea Bursten recordaron a Federico Ribero a 7 años de su muerte.

El conductor, gran amigo de toda la vida, y Bursten, ex mujer de Federico, se refirieron desde las redes a la partida del empresaario, ocurrida el 17 de junio de 2013 cuando tenía apenas 43 años tras una dura lucha contra el cáncer.

"Hoy se cumplen 7 años desde que nos dejaste físicamente. Hoy estás más presente que nunca en mi familia, y en Andy y tus hermosos hijos Franchu y Fefo", indicó con dolor Tinelli.

"Me gustaría tenerte, reír juntos, contarte lo bueno y lo malo que me pasa. Con un mate de por medio. Con una copa de buen tinto. Como lo hacíamos siempre. Te extraño querido amigo Fede. Estás dentro mío hasta el último instante de mi vida", finalizó.

Por su parte, la ex mujer del empresario comentó: "Pienso que un sueño parecido no volverá más, y me pintaba la cara y las manos de azul . Y me improviso el viento rápido me llevo y me hizo volar en el cielo infinito..".

Quien también lo recordó en esta fecha especial fue Lautaro Mauro, asesor de Daniel Scioli. "Tu sonrisa Fede nos da la fuerza para jamás bajar los brazos!", indicó.