El recuerdo de Carmen Barbieri y Fede a Santiago Bal a dos años de su muerte

El genial actor, autor y director Santiago Bal falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 83 años. Desde las redes sociales, y en esa fecha tan especial, su hijo Federico Bal y Carmen Barbieri, recordaron con cariño a Santiago a dos años de su partida.

"Hoy son 2 años que te fuiste. Me preguntaron si te extrañaba, y como lo llevaba. Sabes que dije? Si, claro q sabes. Dije que no, no te extraño, si casi todas las noches hablamos y nos vemos en mis sueños. Te amo pa", expresó sentido Fede Bal en un posteo de Instagram del jueves con una imagen de la película Rumbo al mar que protagonizaron en 2018. Fede y Santiago tenían un vínculo muy fuerte.

Por su parte, Carmen Barbieri expresó desde sus historias: "Dos años después, mi recuerdo y homenaje para el señor Santiago Bal, exitoso actor, comediante, autor y director el teatro, el cine y la televisión argentina". Y agregó en otra imagen junto a su hijo y Santiago: "Se te extraña mucho".

La actriz y conductora Carmen Barbieri dio detalles hace unos días en televisión del llamado telefónico que recibió de Flavio Mendoza para limar asperezas del pasado.

"Me encantó que me llamó. Tenemos que aclarar cosas que se cuentan y yo dije o él dijo. Cuando tenga tiempo él y yo, nos vamos a juntar. Me encantó recibir ese llamado. Es una persona que admiro mucho, nunca nos dimos tiempo para conocernos a pesar de trabajar juntos", precisó Carmen.