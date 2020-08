Reconocido famoso se ofreció como voluntario para probar la vacuna contra el coronavirus

"Me tiene preocupado este tema como a todos y por eso me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna. Lo que hice hasta ahora fue inscribirme. Estoy esperando que me llamen, ojalá salga, me gusta sentirme útil", declaró el famoso hace pocas horas.

Y sumó: "Todavía no me respondieron. Me inscribí porque siempre fui y soy donante de sangre, hace mucho que pregono ser donante de sangre, de plaquetas, de médula y me gusta ser útil y dar una mano, así que de eso se trata".

Se trata nada más y nada menos que de Pachu Peña, quien actualmente forma parte de "Polémica en el bar".

En charla con La Nación, el actor confesó que se anotó como voluntario y que espera el llamado en estos días.

Este ensayo clínico al que se podría sumar Peña -si lo aprueban como participante-, no tiene nada que ver con el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, ya que se trata de otra vacuna y es otro laboratorio que lo lleva adelante.

Es el proyecto del laboratorio Pfizer y la firma BioNtech. Las pruebas serán en el Hospital Militar Central. Se anotaron 15 mil personas. Pero sólo 4.500 participarán de la prueba.

