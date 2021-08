Recondo miró a cámara y le habló al Presidente: "Frío tuve que despedir a mi papá mientras usted..."

Los registros de la Quinta de Olivos generaron un gran revuelo cuando, en plena cuarentena por COVID-19, muchas personas ingresaron a la residencia del presidente Alberto Fernández.

En Polémica en el bar, Gastón Recondo defendió a Florencia Peña, una de las que ingresó a pedir por el sector de actores, quien fue señalada y juzgada en redes sociales como "el gato del presidente".

El diputado Fernando Iglesias está en el ojo de la tormenta por algunos tweets misóginos que dispararon varias tendencias en Twitter.

De todos modos, Gastón Recondo se mostró molesto y le habló al presidente Alberto Fernández: "En este programa se defendieron a los actores mucho más que en la Asociación Argentina de Actores. Listo. En los hechos. Con hechos, no con palabras. Ahora, a usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba para que no salgamos, mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, desde el 19 de marzo no lo vi nunca más, a 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo, se me murió el 27, frío lo tuve que despedir, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta de Olivos, para que hiciera salto en rana, usted nos faltó el respeto".

Y agregó: "No sé quién entró ni para qué entró, pero no tenían por qué salir, y si salían salíamos todos, y había otras urgencias más importantes, abrazos que queríamos dar, que debíamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida, mientras usted nos amenazaba en público, en la Quinta de Olivos se hacía lo que quería, eso tiene que replantearse, no lo que estamos diciendo o defendiendo hoy. Nosotros defendemos a Florencia Peña, se está distrayendo el foco, por qué a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a Florencia Peña, Carlos Rottemberg, Marcelo Tinelli, Adrián Suar o Luis Brandini, entraba cualquiera".