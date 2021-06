El reclamo en vivo del novio de La Chipi: "¡Necesito cariño!"

La ex participante de Masterchef Celebrity, Dani La Chepi, recibió un reclamo en vivo de su novio recolector de basura, Javier Cardone.

Algo sucedió hoy en la visita de Dani La Chepi al programa de Florencia Peña, Flor de Equipo, por Telefe. Allí, la ex participante de Masterchef Celebrity recibió un reclamo de su novio, Javier Cardone, pero dejó entrever también que entre ambos hay una posible crisis.

Recordemos que Dani La Chepi conoció en plena cuarentena a su novio, Javier Cardone, cuando este pasaba por su casa y recolectaba la basura.

"Preguntale qué onda su vida que no nos vemos hace quince días”, se sinceró la influencer, antes de comenzar la charla, cuando su novio la sorprendió en el móvil.

"¿Estás contento que La Chepi está afuera?”, le preguntó la conductora Florencia Peña, sin saber que estaba dando pie a una queja. “No nos vemos nunca, es complicado todo esto, hay que seguir este ritmo, eh”, señaló el recolector generando la sorpresa en el piso. “Si no es Masterchef, es no sé que chef, y de acá a la nota...”; enumeró el hombre, hasta que su novia lo interpretó. “¡Está tirando reclamo!”.

“Le quiero reclamar un poquito de cariño que nos estaría haciendo falta”, señaló el recolector y pasó a contar los temas que generan distancia.

“No tiene que ver con las ex de él, sino que es con mi ex. Me hago cargo”. “Soy un poco celoso”, agregó él cerrando el tema que terminó entre risas.