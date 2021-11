El reclamo en pleno aire de Marcelo Tinelli a Guillermina Valdés

Después de las mini vacaciones que se tomaron en las playas de Necochea durante el fin de semana electoral, Marcelo Tinelli ventiló algunas cuestiones familiares en pleno ShowMatch y expuso a su mujer, Guillermina Valdés, como si estuvieran en la intimidad de su hogar.

Lo cierto es que este 2021 no es el mejor año laboral para el conductor de ShowMatch, y eso esa tensión viene quedando reflejada en la pantalla con sus indirectas hacia los directivos del canal, su enojo por las muchas renuncias de distintos participantes y hasta los faltazos que han pegado en distintos momentos casi todos los integrantes del jurado.

Así, con su mujer entre los miembros calificadores del certamen, ya se sucedieron unos cuantos cruces al aire en los que Marcelo Tinelli quedó pagando frente a las respuestas de Guillermina Valdés. Pero en la noche del lunes, tal parece que el cabezón decidió vengarse por todos los desplantes que la madre de su hijo menor le ha venido haciendo en su propio programa.

De esta manera, mientras Tinelli comentaba su estadía en la playa argentina y le mandaba saludos de los necochenses a Ángel de Brito, asegurando que pasaron cuatro días en los pagos de Guillermina, Valdés interrumpió y disparó: “El local fuiste vos Marce, más local que yo. Estaba como en su casa, moviéndose por los supermercados, las estaciones de servicio. No para, no para nunca”. Ahí fue cuando el conductor aprovechó para chicanear a su mujer. “¿Puedo decir algo?” arremetió el cabezón. Y su bien la jurado se atajó con un “Depende”, él no dudó en incinerarla.

“Muy floja anfitriona, estaba llegando su abuela, y le gustan los sandwiches de miga. Le digo ‘¿Le preparaste los sandwiches de miga para la abuela Kuky?’. Ella me respondió ‘¿qué sandwiches?’. Tuve que salir corriendo a la 9 de la mañana a comprarle los sandwiches. No vi una salida rauda en ningún momento de los cuatro días, a comprar nada. Pero bueno”, aseguró Marcelo Tinelli ante la atónita mirada de su mujer que elegantemente salió de esa situación asegurando que el conductor de ShowMatch es un gran compañero.

A24/show