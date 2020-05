El reclamo de los hijos de Pampita a Roberto García Moritán

Pampita realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en la que mostró parte de su intimidad familiar. Mientras Roberto García Moritán seguía una receta de ceviche en la cocina, la modelo se llenaba de mimos a Benicio, su hijo de 5 años junto a Benjamín Vicuña.

El empresario anunció a los seguidores de Pampita que estaba haciendo un “ceviche a la Moritán”, pero al pequeño niño no el plato no es de su agrado y no dudó en decirlo.

“Qué olor a pulpo, no me gusta nada de esto”, dijo el rubio que se divertía mientras su mamá lo llenaba de besos. “No me gustan los pescados y no me gusta nada de lo que van a cocinar”, advirtió el chiquitín imponiendo su personalidad.

Acto seguido, le preguntaron si iba a probar y él advirtió a su nuevo padrastro: “Me gustan las milanesas”. Claro que Roberto y Pampita lo entendieron y los chicos no comieron ese plato si no uno de su preferencia.

