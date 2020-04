Recién separado, Daniel Ambrosino hizo una insólita confesión que sorprendió a sus compañeros

Jorge Rial convocó volvió a tener a todos sus panelistas para hacer Intrusos, América, Adrián Pallares, Guido Záffora y Marcela Tauro estuvieron en el piso y Damían Rojo, Rodrigo Lussich, Débora D'amato y Daniel Ambrosino lo hicieron por videollamada para poder mantener las distancias y que no haya mucha gente en estudio, con la finalidad de evitar contagios de coronavirus.

Al final del ciclo, hubo un momento para que cada uno hablara de su vida personal, Daniel Ambrosino contó que el romance que había blanqueado hace poco, incluso se habían comprometido en su último viaje a Miami donde vive este señor, había llegado a su fin.

“Me saqué el anillo que me dio porque habían aconsejado no tener anillos o pulseras porque podrían acumular cualquier tipo de virus. Le comenté que me lo iba a sacar y me contestó que no me lo saque. 'Me saco el anillo', 'No te saqués el anillo', y así, y bueno, cortamos”, reveló el periodista.

Rial le preguntó si estaba atravesando un duelo por la separación pero lejos de eso, Ambrosino sorprendió con su respuesta y dejó a todo boquiabiertos.

“¡Ningún duelo! La aplicación esta, Zoom (utilizada para hacer videollamadas), es buenísima para las madrugadas. No te das una idea”, comenzó diciendo el panelista.

“¿Hacés orgías?”, consultó Jorge pensando en los múltiples usuarios que pueden sumarse a los videochats.

Entonces, Daniel afirmó: “Es una orgía virtual, podríamos decirlo”. “¡Dani!”, le gritó Débora anonadada por lo que escuchaba mientras alzaba a su hija a upa.

“A la madrugada coloreamos mucho, como dicen en Sex and the City”, cerró el panelista.

