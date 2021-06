La reaparición de Victoria Vanucci: así luce tras el gran escándalo con su ex, Matías Garfunkel

Victoria Vanucci está desaparecida desde hace rato, tuvo una pequeña reaparición hace más de un año cuando volvió de lo Estados Unidos para firmar su divorcio con Matías Garfunkel, con quien emigró al país del norte y tuvo dos hijos.

Vanucci fue una de las protagonistas más resonantes de la farándula argentina durante la primera década del 2000. Junto a su ex estuvieron en el centro de la polémica cuando se conocieron fotos cazando animales en África.

A años de eso, la ex mediática contó que estaba muy arrepentida, pidió perdón y aseguró que se convirtió en vegana, tiene su propia huerta y hace yoga.

LEER MÁS Otro caso de Covid en el programa de Marcelo Tinelli y Jujuy Jiménez tuvo que aislarse por precaución

Actualmente viviendo en San Diego, la morocha cambio de look de forma radicas: pelo corto y gris. Viviendo en una mega mansión, la ex modelo se mostró bailando con su perro junto a una mega pileta en bikini, mostrando que mantiene un físico muy trabajado.

Pero lo que llamó la atención fue su mal inglés y su asado de “chorizos”, algo que la gente vegetariana salió a criticar por la contradicción.

"Cooking with Vick", dice que se llama su segmento que tiene más de 13 mil seguidores y sus videos tienen picos de más de 40.000 reproducciones.

“Hey guys, beautiful day outside, why not chorizos on the grill. Super dramatic”, dijo con un inglés muy argentinizado. Lo que se traduce como: “Hola chicos, hermoso día afuera. Chorizos a la parrilla, ¿por qué no?”, y agrega; “muy dramático”, por el momento que le pone una especie de salsa verde que hace arder más aún el fuego.

LEER MÁS La reacción de Cinthia Fernández tras enterarse que Luciana Salazar le iniciará una querella penal: "Las nalgas con sus CD, aguante Martu"