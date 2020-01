La reaparición en televisión de Carlitos Balá: "El aplauso de la gente me hace revivir"

Carlitos Balá publicó el jueves un mensaje en su cuenta de Facebook para llevar tranquilidad a sus fanáticos ante la crecida del rumor de su muerte.

El nombre del artista rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentir esa información.

"Quiero informar que lo que se está corriendo que falleció Carlitos Balá es mentira. Desde ya, gracias por la preocupación", expresó el genial humorista de 94 años en Facebook.

El domingo por la noche, Balá estuvo junto a Laura Franco "Panam" como invitado a ¿Quién quiere ser millonario?, Telefe.

El genial humorista destacó el amor del público durante toda su carrera: “El aplauso es emocionante, es un amor recíproco. Siempre sufrí que me aplaudan, no me acostumbré nunca, me hace revivir, me hace vivir como un hombre nuevo. Todos tendríamos que ser actores para gozar eso, es hermoso".