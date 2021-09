La reaparición de Chano: comunidad terapeútica y educación emocional

Chano Moreno Charpentier se presentó este martes ante la Justicia para desbloquear su teléfono celular en la causa por el episodio en el que recibió un disparo de un policía de la Bonaerense que acudió a su casa, ocurrido el 26 de julio pasado.

A la salida, el músico, que el 23 de septiembre cumple 40 años, habló con los medios presentes y contó cómo son sus días en la actualidad y sostuvo que no se acuerda nada de aquel dramático momento.

"Empezando a trabajar de a poco. No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, por una tocada de fondo más en mi vida, que espero sea la última", indicó el cantante.

Y amplió: "Estoy en la comunidad terapéutica, trabajo mucho con mis límites, tengo mi espacio para componer y hago mucha educación emocional y sentimental. Trabajando con mis límites fundamentalmente".

"Agradecerles a mucha que me hizo llegar su amor y sus saludos, no tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario pero no me llega nada, si llega una noticia mía la recortan", finalizó Chano.

Video: A24.