Reapareció Roberto Pettinato con ironías: “Ya cumplí todas las condenas”

NO SE HACE CARGO 😐

Hacía rato que Roberto Pettinato no daba notas. El conductor se había ido de viaje a probar suerte a Estados Unidos en medio del escándalo en el que varias ex compañeras de trabajo lo denunciaron por acoso y violencia laboral.

Con nueva novia de la mano, Lucía, el conductor enfrentó las cámaras de “Intrusos”, América,que lo encontró a la salida del teatro y se animó a contestarle algunas preguntas.

“Estoy yendo y viniendo, no estoy mucho en el país”, reveló Roberto por su actualidad. Sobre un posible regreso a la televisión fue contundente: “El sueño terminó, no tengo ganas. En la radio sí”, dijo.

“¿Te fuiste con bronca del medio?”, le preguntó el notero y Pettinato aseguró: “No habló de esos temas, pasaron dos años y medio y ya cumplí todas las condenas”.

Consultado si pensó en ir a la Justicia para limpiar su nombre el conductor fue muy irónico: “No, mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: muy inteligente, sexy y con una reputación media”.

“Las acusaciones no fueron serias”, dijo y el notero le volvió a preguntar si no le parecía sería una acusación de acosador en un trabajo: “No, para mi no fue así, ¿Estuve condenado?”, preguntó.

