Reapareció Roberto Pettinato y se desquitó con Marcelo Tinelli

Roberto Pettinato habló de la televisión actual en las últimas horas y las presiones que implican las mediciones de rating. Allí apuntó los cañones directamente contra Marcelo Tinelli y la insistencia de algunos conductores en querer perpetuarse.

Fue en una entrevista que los cronistas de Intrusos (América TV) le hicieron a Petti en la puerta de la radio en la que conduce su programa todas las tardes, donde se refirió en primer lugar a la vuelta al trabajo de su hijo Felipe después de proceso de rehabilitación que debió afrontar luego de sufrir un brote psicótico. Allí el tema derivó en otro, hasta que el periodista le consultó por su visión sobre la gente del medio que insiste y sufre por el rating después de 30 años, como el caso de Marcelo Tinelli.

Ese fue el momento en el que apareció un auténtico Roberto Pettinato, al disparar "Ellos saben que van a explotar... Tinelli cuánto hizo ya? nada", y dejó aflorar toda su ironía contra el cabezón al asegurar " y eso que lo tiene al nuevo novio de Cande... yo, cuando aparece Coti me quedo ahí", generando inevitablemente la risa del cronista de Intrusos.

Pero la cosa no quedó ahí porque ante la consulta de si Tinelli es el mejor, Pettinato no dudó en asegurar "Tinelli no es la televisión que a mí me gusta... Yo no veía los programas enteros porque no era... no es de mi palo".

Y ante la afirmación de que el conductor de eltrece estaría muy preocupado actualmente por los bajos números de rating de esta temporada 2021, Pettinato lanzó toda su artillería pesada -no sin su clásico humor corrosivo- "Para no preocuparse tiene que mirar el número de su CBU, y nada más... Entra a la cuenta, con toda la familia alrededor diciendo: ok papá, te amamos".