Reapareció Karina Jelinek después de denunciar amenazas: "No puedo..."

En la noche del jueves, Karina Jelinek causó preocupación entre sus seguidores al publicar un alarmante mensaje que fue poco claro y en el que se refiere a "si le llega a pasar algo".

"Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", escribió la morocha en su cuenta de Twitter, e inmediatamente los internautas comenzaron a preguntarse si la modelo estaba en peligro.

El mensaje causó intranquilidad y alertó a sus seguidores, colegas y amigos. Connie Ansaldi manifestó su inquietud con un emoji con las manos a los costados de la cara; en respuesta, la periodista Majo Martino, quien fuera una de sus amigas más cercanas tiempo atrás, le escribió a Ansaldi: "Ya le escribí pero no lee".

No es la primera vez que a Karina Jelinek le consultan sobre la posibilidad de ser mamá, pero en otras ocasiones dijo que estaba esperando a la persona indicada, pero recientemente reveló los detalles.

Aunque su idea de familia incluía a un papá para su bebé, ayer como invitada a "Flor de Equipo", reconoció que está decidida a ser madre. "Voy a ser mamá soltera", admitió. "Más allá de reírnos, es un tema muy serio para mí. Es un deseo y quiero esperar a tener todo bien organizado antes de contar algo", señaló.

Sin embargo a las 12.47 volvió a utilizar su cuenta de Twitter para comunicar: "Estoy bien Ángeles ! Disculpen y gracias por sus mensajes".

Además, borró la publicación que generó tanto revuelo sin aclarar qué era lo que había pasado. Ni si había resuelto el conflicto.

Un rato más tarde Evelyn Von Brocke sumó información en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) cuando leyó una respuesta que le dio Jelinek ante su inquietud de "¿Qué te pasó? Sólo dame una respuesta para saber que estás bien".

"Gracias amore. Pero no puedo contar", fue su escueta respuesta, junto con un enorme corazón rojo.