Reapareció Jimena Barón y pidió disculpas: “Me dolió mucho la violencia, paren conmigo”

A unos cuantos días del escándalo que tuvo a Jimena Barón en el ojo de la tormenta por la campaña de su canción “Puta” con carteles en la vía pública con su foto emulando a una trabajadora sexual y un número de teléfono, la cantante volvió para pedir disculpas.

"Aparezco ahora que me siento un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, perdón si alguien se sintió herido, ofendido, si herido. No fue la intensión en absoluto", comenzó diciendo y agregó: "Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todos. De las que no piensan como yo, de las que eligen cosas que yo no elegiría también".

“Me puedo equivocar como cualquier persona. Elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar porque soy un ser humano”, sumó.

Jimena estuvo unos días lejos de sus redes sociales y del medio ya que en la escalada mediática tuvo una crisis y necesitó ayuda psicológica. Claramente afecta, sin maquillaje y hasta bastante tapada para su estilo la cantante publicó un video de unos 10 minutos.

“No quiero ponerme en víctima”, explicó la rubia por su mal momento y contó que si bien no estuvo al tanto de todo lo que sucedió en los programas de televisión “Lo más terrible que pasó fue la guerra entre nosotras, eso es muy triste”.

El debate por la campaña, porque la canción aún no salió, generó distintas posturas y abrió una especie de grieta en el feminismo entre quienes apoyaron a la cantante y quienes aseguraron que no sabía de qué hablaba y que estaba banalizando un tema muy delicado. Además, se dividió todo entre los piden que se termine con la práctica de las prostitución y los que piden que se regule la actividad.

“La guerra no es entre nosotras, la lucha no es entre nosotras: es contra el machismo, contra el patriarcado. Nosotras tenemos que estar juntas incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando no es por nosotras. Tenemos que estar juntas y pelear por nuestra libertad y nuestros derechos. Tenemos que acompañarnos cuando somos diferentes y pensamos diferente”, dijo.

Sobre “Puta" contó que era una canción que intenta hacer sentir bien a la mujer que le dicen cosas "chotas". "Yo soy la protagonista, a mi me dicen puta hace un montón. Me dicen que soy una groncha, que me visto como el culo, que soy una bruta. Hay muchas minas que se van a sentir identificadas porque les dicen cosas todo el tiempo. La canción habla de mí”, reveló y explicó que “esta vez habla de minas que haces sentir mal a otras minas”.

Emocionada, Jimena concluyó el video agradeciendo a la gente que la banca y la quiere. “Está bien si consideran que me mande una cagada me lo digan y me lo hagan sentir. Está bien, es justo pero presten atención a la música, a sus ídolos, a los que están en los primeros puestos del mainstream, a lo que cantan, a las letras, al lugar que ponen a la mujer si vamos a salir con lupa pongamos la lupa a todos y a todos, ojo con la música que escuchan”, pidió para que se mida a todos con la misma vara.

“Me dolió mucho la violencia, paren conmigo. Estoy laburando para estar fuerte de nuevo, este es mi laburo me costó un huevo y necesito laburar”, finalizó.

